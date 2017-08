POL-HA: Kinder und Erwachsene im Laderaum eines Schrottsammlers

Hagen (ots) - Am Sonntagvormittag bemerkten Polizeibeamte im Begegnungsverkehr einen Lieferwagen, in dem augenscheinlich ein kleines Kind ungesichert auf dem Schoß einer Frau saß. Die Beamten wendeten und stoppten den Wagen auf der Wehringhauser Straße. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein älteres Modell, dass zum Altmetallsammeln eingesetzt wurde. Am Steuer befand sich der 20 Jahre alte Fahrer, auf der Sitzbank neben ihm saßen ein 45-Jähriger und eine 21-Jährige, die ein zwei Jahre altes Mädchen auf dem Schoß hatte. Im Laderaum befand sich ein Holzstuhl und auf dem Boden stapelten sich Schrott, Metallrohre und Dachrinnenteile. Auf dem Stuhl und dem teilweise scharfkantigen Altmetall saßen eine 45 Jahre alte Frau mit einem achtmonatigen Kind, ein 32 Jahre alter Mann und ein 3-jähriges Mädchen. Jedes stärkere Lenk- oder Bremsmanöver hätte zu Verletzungen der Personen führen können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell