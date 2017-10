POL-SE: Bad Segeberg - Diebstahl am verkaufsoffenen Sonntag

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag ist es in der Fußgängerzone in Bad Segeberg zu einem Diebstahl beim DRK Ortsverein gekommen.

Das Deutsche Rote Kreuz hatte anlässlich des Kartoffelfests in der Hamburger Straße, Höhe Haus Nr. 7, einen Verkaufsstand aufgebaut. Von dem rückwärtigen Häuserbereich, mit Zugang zu den Parkplätzen an der Straße Am Landratspark, entwendete ein Mann einen ca. 50 m langen Trinkwasserschlauch. Der ca. 40 - 50-jährige Mann wurde noch von einem Zeugen gesehen, wie er mit dem aufgerollten Schlauch über seine Schulter den Tatort verließ. Besonders auffällig war das Fluchtmittel des Täters. Die dunkel gekleidete Person ist mit einem blauen Hochrad von dem Parkplatz in Richtung der Straße Am Landratspark gefahren. Dort bog er nach links, in Richtung Hamburger Straße, ab. Nach Angaben des Zeugen soll das Vorderrad einen Durchmesser von ca. 150 cm gehabt haben und deutlich größer als das Hinterrad gewesen sein. Die Tat ereignete sich um 12:30 Uhr.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 an die Polizei in Bad Segeberg zu wenden. Hinweise erhoffen sich die Beamten insbesondere aufgrund des ungewöhnlichen Fluchtmittels.

