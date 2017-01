POL-SE: Pinneberg, Elmshorner Straße / Brennender Pkw

Bad Segeberg (ots) - Am Montagabend,gegen 21.30 Uhr, bemerkte ein 29-jähriger Autofahrer während der Fahrt, dass aus der Motorhaube seines Audis plötzlich Rauch aufstieg. Er stellte den Wagen daraufhin am Fahrbahnrand ab. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg brannte das Fahrzeug bereits stark im Bereich der Motorhaube. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer und verhinderten das Übergreifen der Flammen auf andere Gegenstände. Die Schadenshöhe am Fahrzeug ist bisher nicht bekannt. Ursache des Brandes dürfte nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt gewesen sein. Bei der Überprüfung des aus Flensburg stammenden Fahrers stellten die Polizisten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

