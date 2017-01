POL-SE: Norderstedt - Raubüberfall auf Hotel - Portier mit Messer bedroht

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen haben zwei Unbekannte ein Hotel in Norderstedt überfallen und dabei den Portier mit einem Messer bedroht.

Kurz nach vier Uhr meldete ein Mitarbeiter des Hotels in der Mittelstraße bei der Polizei, dass er kurz zuvor überfallen worden sei. Die Polizei Norderstedt leitete daraufhin sofort eine Fahndung nach den Tätern ein und wurde dabei von umliegenden Dienststellen unterstützt.

Den aufnehmenden Beamten berichtete der Portier, dass zwei Personen plötzlich in das Hotel gestürmt seien und eine davon direkt über den Tresen gesprungen kam. Unter Vorhalt eines großen Messers habe die Person Geld gefordert. Der Portier habe daraufhin aus der Kasse einen Geldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe in einen Plastikbeutel ausgehändigt, den der zweite Täter bereithielt. Anschließend seien beide Personen fluchtartig aus dem Hotel gerannt.

Der Hotelmitarbeiter beschrieb gegenüber den Polizeibeamten die Täter beide als etwa 180cm groß, Mitte bis Ende 20 Jahre alt und schlank. Während eine der Personen eine schwarze Kapuzenjacke trug, war die andere mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet. Beide hätten dunkle Handschuhe getragen und seien mit einem dunklen Dreieckstuch vor dem Gesicht maskiert gewesen.

Die Fahndungsmaßnahmen, an denen sich auch Hamburger Streifenwagen beteiligten, verliefen negativ. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet daher unter der Telefonnummer 040-528060 um Hinweise von Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor, während oder nach der Tatbegehung wahrgenommen haben.

