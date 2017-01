POL-SE: Bad Segeberg / Polizei bittet um Hinweise nach mehreren Einbrüchen in Bad Segeberg

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Bad Segeberg zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

Bereits am Freitag verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 13.30 Uhr bis 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Brandenburger Straße und in ein Einfamilienhaus im Kühneweg.

Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 13.45 Uhr, stiegen Einbrecher in den Kellerbereich eines Einfamilienhauses im Konrad-Adenauer-Ring ein, in den Wohnbereich gelangten sie jedoch nicht. Am Samstag, gegen 14 Uhr stellten Anwohner in der Rantzaustraße fest, dass Einbrecher bei ihnen eingedrungen waren.

Am Samstag bemerkten Anwohner des Sperberwegs bei ihrer Rückkehr, dass im Zeitraum von 14 Uhr bis 20.30 Uhr bei ihnen eingebrochen worden war. Im Theodor-Heuss-Ring blieb es bei einem Einbruchsversuch, da die Unbekannten vergeblich versuchten, gewaltsam in das Einfamilienhaus zu gelangen. Die Anwohner verließen hier am Samstagmorgen, um 8 Uhr das Haus und kamen um 21.45 Uhr zurück.

Auch in Klein Rönnau brachen Unbekannte am Samstag, im Zeitraum von 13 Uhr bis 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Wohnräume und flüchteten unerkannt.

Die Täter hatten es in den meisten Fällen auf Bargeld und auf Schmuck abgesehen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551/8840 um Hinweise.

