POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Oststraße / Zigarettenautomat gesprengt

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 31.12.16, ist es in Henstedt-Ulzburg zur Sprengung eines Zigarettenautomaten gekommen. Gegen 17.45 Uhr hörten Anwohner in der Oststraße einen lauten Knall. Laut der Zeugen entfernten sich kurze Zeit später zwei dunkel gekleidete Männer von dem Zigarettenautomaten, stiegen in ein Fahrzeug und fuhren davon. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass diverse Teile des Automaten, darunter auch die Geldkassette und etliche Zigarettenschachteln auf dem Boden lagen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Stehlguts ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Henstedt-Ulzburg unter 04193/99130.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell