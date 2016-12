POL-D: Wersten - Mutiger Zeuge stellt Kfz-Dieb - Tatverdächtiger verletzt 45-Jährigen mit Messer - Diebesgut aufgefunden - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots) - Wersten - Mutiger Zeuge stellt Kfz-Dieb - Tatverdächtiger verletzt 45-Jährigen mit Messer - Diebesgut aufgefunden - Festnahme - Haftrichter

Dienstag, 27. Dezember 2016, 12.20 Uhr

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht gestern Nachmittag mehrere Pkw in Wersten aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet zu haben. Nur durch das mutige Eingreifen des Zeugen, konnte der Mann auf frischer Tat festgenommen werden. Bei dem Versuch zu fliehen, verletzte der Tatverdächtige den 45-Jährigen mit einem Messer. Glücklicherweise konnte der Zeuge nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der Verdächtige, der wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 12.20 Uhr suchte der Mitarbeiter einer Versicherung in der Tiefgarage am Provinzialplatz seinen Pkw auf und bemerkte dabei einen Unbekannten, der augenscheinlich zuvor die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen hatte und sich im Innenraum zu schaffen machte. Als der couragierte Düsseldorfer den Verdächtigen ansprach, versuchte der Mann unmittelbar zu fliehen, wurde jedoch von dem Zeugen daran gehindert. Bei dem darauffolgenden Handgemenge fügte der Unbekannte dem Zeugen eine Schnittverletzung zu. Ihm gelang es jedoch trotzdem, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Die Polizisten durchsuchten den 23-Jährigen und fanden Wertgegenstände (Diebesgut), die mehreren aufgebrochenen Pkw, die ebenfalls in der Tiefgarage standen, zugeordnet werden konnten. Auch kamen ein Taschenmesser und ein Nothammer zum Vorschein. Der polizeibekannte Tatverdächtigte soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Zeuge wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung entlassen.

