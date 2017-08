POL-EN: Einbrecher durch Eigentümerin verscheucht

Ennepetal (ots) - Am 06.08.2017, um 22:53 Uhr, wurde eine 74-jährige Hauseigentümerin an der Hattinger Straße durch laute Geräusche an ihrem Wohnzimmerfenster aufmerksam. Bei einer Nachschau sah sie zwei männliche Personen, denen bereits das Öffnen einer Tür zum Garten gelungen ist. Die beiden Personen rannten beim Anblick der Anwohnerin durch den Garten, auf die Hattinger Straße Richtung Hermannstraße davon. Die Einbrecher werden als männlich, etwa 170cm groß, etwa 20 Jahre jung und dunkel gekleidet mit Kapuze über dem Kopf beschrieben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell