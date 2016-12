POL-EN: Ennepetal - Diebstahl aus Pkw - Navigationsgerät und Autoradio entwendet

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 23.12.2016, 13.00 Uhr bis 26.12.2016, 11.10 Uhr drangen unbekannte Täter auf der Rüggeberger Straße und in einem Parkhaus an der Voerder Straße gewaltsam durch jeweils eine Seitenscheibe in zwei abgestellte Pkw der Marken Seat und VW ein. Sie entwenden aus den Fahrzeugen ein mobiles Navigationsgerät und ein Autoradio.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell