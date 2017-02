POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Firma

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 01.02.2017, 22.30 Uhr bis 02.02.2017, 12.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zutritt in eine Firma an der Marktstraße. Sie betreten den Büro- und Lagerbereich und entwendeten zwei Laptops und eine nicht bekannte Anzahl an Tabakdosen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell