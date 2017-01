POL-EN: Wetter - Zwei Pkw aufgebrochen

Wetter (ots) - In der Nacht zum 30.01.2017 schlugen unbekannte Täter auf der Ziegelstraße und Stevelinger Straße die Seitenscheiben an zwei abgestellten Pkw der Marken Audi und Opel ein. Sie öffneten deren Handschuhfächer und entwenden jeweils eine Geldbörse. In ihnen befanden sich Bargeld, Ausweiskarten und Fotos.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell