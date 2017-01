POL-EN: Breckerfeld - Einbruch in Werkstatt

Breckerfeld (ots) - In der Zeit vom 27.01.2017, 15.15 Uhr bis 30.01.2017, 07.10 Uhr kam es in einer Werkstatt an der Von-Bodelschwingh-Straße zu einem Einbruch. Die Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in das Gebäude ein. Sie brachen drei Geldautomaten und eine Kassenschublade auf, aus denen sie Bargeld und Zigaretten entwendeten.

