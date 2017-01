POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Heideschulstraße

Gevelsberg (ots) - Am Donnerstag den 26.01.2017 kam es gegen 07.45 Uhr in Höhe der Einmündung Heideschulstraße Ecke Frielinghauser Straße zu einem Auffahrunfall zweier Gevelelsberger Pkw-Fahrerinnen. Hier war eine 38-jährige Astra-Fahrerin auf winterglatter Fahrbahn auf eine vor ihr anhaltenden 45-jährige Renaultfahrerin aufgefahren. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 2000 Euro. Die Ranaultfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell