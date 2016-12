POL-PDLU: Einbruch in Baumarkt

Speyer (ots) -

28.12.2016, 00.10 Uhr Über eine Sicherheitsfirma wurde ein Einbruchsalarm in einen Baumarkt in der Auestraße gemeldet. Der Täter hatte das Rolltor zum Lagerraum aufgebrochen und sich so Zugang zu dem Gebäude verschafft. Beim Eintreffen der Streife flüchtete er mit einem Fahrrad über die Auestraße in Richtung Kleingartenanlagen. Zu ihm liegt lediglich eine vage Beschreibung vor: männlich, ca. 180 cm groß, normale Figur, schwarze Hose/Jacke/Mütze. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde aus dem Lagerraum nichts entwendet. Der Schaden an dem Rolltor liegt bei ca. 100 Euro.

