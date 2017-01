POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Einbruch in JET Tankstelle

Gevelsberg (ots) - Am 28.01.2017, um 01:30 Uhr, betreten zwei maskierte, dunkel gekleidete, männliche Personen das Gelände der Jet-Tankstelle in Gevelsberg. Sie werfen einen Gullideckel gegen die Eingangstür. Diese wird dabei beschädigt, gibt aber nicht gänzlich nach. Ohne in den Verkaufsraum eingedrungen zu sein, verlassen die Täter den Tatort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell