POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ennepetal (ots) - Am 27.01.2017, gegen 13:25 Uhr, befährt eine 31 jährige Gevelsbergerin, mit ihrem Pkw Ford, die Kölner Straße in Ennepetal in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zum Marktkauf fährt sie einem 44 jährigen Remscheider in einem Pkw Opel auf. Dieser wird in den davor befindlichen Pkw Ford einer 54 jährigen Ennepetalerin geschoben. Die Ennepetalerin verletzt sich dabei leicht.

