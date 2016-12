POL-PDLD: Uneinsichtiger Radfahrer beleidigt Polizeibeamte an Weihnachten

Landau (ots) - Ein 66 jähriger Verkehrsteilnehmer meldet der Polizei in Landau über Notruf, dass ein Radfahrer mit einem auffällig verkleideten Liegefahrrad über mindestens 6 rote Ampeln gefahren wäre. Als er den Radfahrer auf sein Verhalten ansprach, erwiderte dieser nur, dass rote Ampeln für Autofahrer und nicht für Radfahrer da sein. Der 60 jährige Radfahrer konnte in der Weißenburgerstraße in Landau, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er verhielt sich äußerst unkooperativ und beleidigte schließlich noch einen der eingesetzten Polizeibeamten. Ermittlungen ergaben, dass es an der Kreuzung Hainbachstraße/August-Croissant-Straße zu einem Fast-Zusammenstoß mit einer unbekannten Fahrzeugführerin kam. Diese und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden. Den uneinsichtigen Radfahrer erwarten nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung von Polizeibeamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell