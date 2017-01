POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Wohnungseinbruch

Gevelsberg (ots) - Am 23.01.2017, gegen 04.20 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Burbecker Straße einzudringen. Bei ihrem Vorhaben wurden die Täter vermutlich gestört und ergriffen die Flucht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell