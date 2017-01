POL-PPKO: Fahrzeug zur Erlangung von Kleidungsstücken aufgebrochen

Neuwied (ots) - In den Abendstunden des Mittwoch, 04.01.2017, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines geparkten Ford Mondeo in der Langendorfer Straße in Neuwied ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnneren zwei Pakete eines Online-Versenders für Kleidungsstücke.Konkrete Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Kriminalinspektion Neuwied unter 02631-8780

