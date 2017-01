POL-EN: Ennepetal- Betrunkener fährt in einen Gartenzaun

Ennepetal (ots) - Am 21.01.2017, um 01:23 Uhr, ereignete sich in Ennepetal auf der Breckerfelder Straße ein Verkehrsunfall. Ein stark alkoholisierter Mann befuhr mit seinem Pkw die Breckerfelder Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld und beschädigte einen Gartenzaun, als dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zwei unbeteiligte Zeugen verständigten die Polizei, als sie die Unfallstelle passierten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Desweiteren stand der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 29-jährige Mann aus Ennepetal zeigte sich mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden und beleidigte die Beamten. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen des Fahrens ohne Führerschein, Beleidigung, Widerstand und der Alkoholfahrt geschrieben.

