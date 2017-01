POL-EN: Sprockhövel - Grauer Renault Twingo beschädigt

Sprockhövel (ots) - Am 18.01.2017, zwischen 13.45 Uhr und 14.05 Uhr, prallte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Am Leveloh gegen das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw Renault Twingo. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein Zeuge gab an, dass zur genannten Zeit ein weißer Lkw in Höhe des Unfallortes gewendet hat. Ob es sich hierbei um den Unfallverursacher handelt, steht nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

