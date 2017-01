POL-PDLD: Leergutdieb gefasst

Wörth am Rhein (ots) - Am Freitag, dem 13.01.2017, um 02.00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein 23-jähriger Mann aus Karlsruhe auf, der im Industriegebiet Im Bruch drei große Plastiksäcke wegtrug. Es stellte sich heraus, dass die Plastiksäcke mit 600 Pfanddosen gefüllt waren, die er vom Gelände eines Getränkemarktes entwendet hatte. Der Mann gab zu bereits in der Nacht zum 06.01.2017 auf das Gelände des gleichen Getränkemarktes eingedrungen zu sein und Pfanddosen entwendet zu haben.

