POL-EN: Ennepetal - Fahrzeug entfernt sich nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Ennepetal (ots) - Am 17.01.2017, gegen 05.30 Uhr, kam es in einer Kurve an der Bergstraße zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel zwischen einem in Richtung Gevelsberg fahrenden schwarzen Pkw VW Polo und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Obwohl der VW Fahrer durch Hupen auf sich aufmerksam machte, setzte der Fahrer des anderen Fahrzeugs seine Fahrt fort und flüchtete. Am Unfallort wurden Teile eines blauen Außenspiegels der Marke VW aufgefunden und sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell