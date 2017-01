POL-EN: Schwelm - Pkw erfasst Kind

Schwelm (ots) - Am 15.01.2017, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Schwelmer mit einem Pkw Renault Laguna die Viktoriastraße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Überquerungshilfe erfasste er ein 9-jähriges Mädchen beim Betreten der Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell