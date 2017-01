POL-NOM: Diebstahl aus PKW

Osterode (ots) - Wulften, An der Bahn, 31.12.16, 16.00 Uhr - 01.01.17, 12.30 Uhr

WULFTEN (US) Der 51jähr. Geschädigte hatte am Samstag, d. 16.00 Uhr, seinen Opel Corsa in Wulften, An der Bahn, abgestellt. Als er diesen am nächsten Tag wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er fest, dass unbekannte Täter den Opel auf ungeklärte Weise geöffnet hatten. Aus dem Kofferraum entwendeten die Täter 2 Koffer mit Werkzeugmaschinen. Dem Geschädigten entstand ein Schaden i.H.v. 418,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hattorf unter der Tel. 05584/364 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell