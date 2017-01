POL-EN: Hattingen - Baum mit Feuerwerkkörper angezündet

Hattingen (ots) - Am 05.01.2017, gegen 16.45 Uhr, setzten zwei Jugendliche mit Silvesterböllern einen etwa 5 m hohen Baum im Waldgebiet an der Lindstockstraße / Feldmark in Brand. Sie verständigten selbstständig die Feuerwehr aus Hattingen, die den brennenden Baum fällte und löschte. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

