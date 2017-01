POL-EN: Hattingen - Fußgänger verletzt sich schwer

Hattingen (ots) - Am 03.01.2017, gegen 06.00 Uhr, kam ein 42-jähriger Hattinger beim Überqueren der Straße Am Beul / Eickener Straße auf der eisglatten Fahrbahn in Rutschen. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Es gelang ihm selbständig über Handy seine Ehefrau zu informieren. Sie verständigte die Rettungskräfte, die den Geschädigten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell