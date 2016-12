POL-RT: Zweiraddiebstähle, Einbrüche, Verkehrsunfälle, Auseinandersetzung, In Teich gefallen

Reutlingen (ots) - Serie von Zweiraddiebstählen (Zeugenaufruf)

Eine Serie von Zweiraddiebstählen beschäftigt derzeit die Reutlinger Polizei. Seit dem 19. Dezember wurden in der Innenstadt aber auch in verschiedenen Stadtteilen 18 Fahrzeuge, vornehmlich Roller und Mopeds, geknackt, eine kurze Strecke damit zurückgelegt und dann meistens beschädigt irgendwo liegengelassen. Zum Teil wurden auch Fahrzeugteile, wie Verkleidungen abmontiert. In einem Fall wurde ein Leichtkraftrad kurzgeschlossen und beschädigt im Bereich eines Sportgeländes hingeworfen. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Dettingen (RT): Verantwortungslose Eltern

Verantwortungslose Eltern eines dreijährigen Kindes sind am Donnerstagnachmittag während einer Probefahrt aus dem Verkehr gezogen worden. Einer Streife des Polizeirevier Metzingen fiel der Seat, gegen 14.15 Uhr, auf einer Landstraße bei Dettingen auf, da die Mutter ihren kleinen Sohn ohne Sicherung auf dem Schoß hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Ehepaar mit ihrem Sprössling von einem Autohaus gekommen war und sich auf einer Probefahrt befand. Der Autohändler hatte der Familie einen Kindersitz angeboten und aus der Niederlassung geholt, aber sie waren schon weggefahren. Die Fahrt durfte erst fortgesetzt werden, nachdem der passende Kindersitz für den Kleinen gebracht wurde. (ms)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung vor Gaststätte

In einer Gaststätte in der Kanzleistraße ist es in der Nacht zum Freitag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Gegen drei Uhr waren zwei 23 und 36 Jahre alte weibliche Gäste in Streit geraten. Daraufhin entwickelte sich auch unter weiteren Gästen ein Handgemenge. Als die Polizei eingetroffen war, schien die Situation zunächst ruhig. Völlig unerwartet versetzte ein 25-Jähriger einem 29 Jahre alten Gaststättenbesucher mehrere Faustschläge ins Gesicht. Die Polizei ging unter Einsatz von Pfefferspray dazwischen und rief weitere Polizeistreifen hinzu. Mehrere Gäste begannen, die Polizisten zu beleidigen und versuchten zu schlagen oder zu treten. Zwei andere Gaststättenbesucher versuchten, den in der Zwischenzeit in Gewahrsam genommen 25-Jährigen zu befreien. Ein eingesetzter Polizeibeamter wurde durch die Tätlichkeiten leicht verletzt. Die Polizei führt gegen mehrere Beteiligte Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstandshandlungen während des Polizeieinsatzes. (sh)

Walddorfhäslach (RT): Nach Fahrfehler ins Schleudern geraten

Ein Fahranfänger ist am Donnerstagabend auf der B 27, in Fahrtrichtung Stuttgart, von der Straße abgekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf Höhe Gniebel. Nach einem Überholvorgang geriet die Mercedes-Benz C-Klasse eines 18-Jährigen ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. An der ansteigenden Böschung überschlug sich der Mercedes-Benz mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die vier Fahrzeuginsassen waren zum Glück angeschnallt und konnten von selbst aus dem Fahrzeug klettern. Der Fahrer, sowie zwei 16 und 17 Jahre alte Mitfahrerinnen wurden vom Rettungsdienst zur stationären Beobachtung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 19 Jahre alte Beifahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei geht von einem Fahrfehler aus. Neben einem Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr waren auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der ältere Mercedes-Benz wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden bleibt mit rund 1.000 Euro überschaubar. (sh)

Esslingen (ES): In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Stettener Straße in Wäldenbronn ist am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12.25 Uhr bis 19.30 Uhr, eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangte der bislang unbekannte Täter ins Gebäude. Der Einbrecher durchsuchte das Mobiliar eines Büroraums und den Nebenraum. Er nahm Bargeld, eine Digitalkamera sowie einen Bierkrug und persönliche Gegenstände mit. (ms)

Filderstadt (ES): Mann bei Unfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 dringend nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag in Plattenhardt ein ausgestiegener Pkw-Lenker schwer verletzt worden ist. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Ford, kurz vor 13 Uhr, die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Schulstraße. Als ihm vor einem Discounter ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte er etwas nach rechts. Hierbei übersah der Fahranfänger einen 33-Jährigen, der gerade seinen am Fahrbahnrand geparkten Renault verlassen hatte und sich noch neben dem Fahrzeug befand. Der Ford kollidierte mit dem Mann, der daraufhin auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Bislang ist noch nicht geklärt, ob er eventuell zwischen die beiden Fahrzeuge eingeklemmt wurde. Außer einem beschädigten Außenspiegel am Fahrzeug des Unfallverursachers ist kein weiterer Schaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere den Pkw-Lenker, der dem Ford entgegenfuhr. Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und stationär aufgenommen werden. (ms)

Filderstadt (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein gestürzter Motorradfahrer hat am Donnerstagnachmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren werden musste. Der 23-Jährige bog mit seiner Yamaha, gegen 15.20 Uhr, von der Weidacher Straße kommend nach rechts auf die Echterdinger Straße ab. Hierbei verlor er ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über seine Maschine und stürzte zu Boden. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): In Teich gefallen

In einen Teich ist am Donnerstagvormittag eine gestürzte Radfahrerin gefallen und von Passanten bewusstlos aufgefunden worden. Die 50-Jährige radelte auf dem Geh-/Radweg neben der Gartenstraße in Richtung Innenstadt. Zwischen den Einmündungen Mechthildstraße und Eberhardstraße stürzte die Frau aus bislang ungeklärter Ursache und fiel etwa fünf Meter eine Böschung hinunter in einen Teich. Ohne Bewusstsein wurde sie dort von den Passanten entdeckt, die gegen 11.23 Uhr über Notruf die Rettungskräfte verständigten. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell