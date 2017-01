POL-EN: Schwelm - Polizei stoppt Pkw

Schwelm (ots) - Am 03.01.2017, gegen 21.15 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der Haßlinghauser Straße / Am Damm den Fahrer eines Pkw Nissan Almera an. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Schwelmers stellten sie fest, dass sein Führerschein zum Einzug ausgeschrieben ist. Sie stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

