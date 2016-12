FW-WRN: Verkehrsunfall löst Suchaktion aus

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots) - Werne | Freitag | 30.12.2016

Um 1:21 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne am heutigen Freitag (30.12.2016) zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Medien alarmiert. Vor Ort stellte sich die Situation anders dar. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Opel auf glatter Straße aus Werne in Richtung Selm fahrend ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Dabei durchbrach er den Zaun einer Pferdeweise, überschlug sich mehrfach und blieb unbeleuchtet rund 30 m von der Straße entfernt auf der Weide liegen. Offensichtlich dauerte es mehr als eine Stunde, bis das Fahrzeug in völliger Dunkelheit entdeckt wurde, so dass der schwer verletzte Mann bei Minustemperaturen ausharren musste, bis er aus der misslichen Lage befreit wurde. Da er nicht in der Lage war, die Fahrertüre selbst zu öffnen, fand ihn ein junges Ersthelferpaar auf dem Fahrersitz, öffnete gewaltsam die Fahrertüre und nahm die Erstversorgung vor. Der Rettungsdienst sowie der Notarzt kümmerten sich um den unterkühlten sowie schwer verletzten Mann und brachten ihn in den Schockraum des Marienhospitals nach Lünen. Aufgrund verschiedener Hinweise - so befand sich etwa Blut an der Fahrzeugaußenseite - konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es nicht weitere beteiligte Personen gab. Das löste eine größere Suchaktion von Polizei und Feuerwehr aus. Die Polizei alarmierte einen Hubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist. Auch die Feuerwehr untersuchte große Geländebereiche und die Gräben entlang der Selmer Landstraße mit Wärmebildkamera und Handscheinwerfern. Beide Maßnahmen brachten die Sicherheit, dass keine weitere Person betroffen war. Mit der Seilwinde des Rüstwagens wurde das Fahrzeug zur Straße gezogen und an ein Abschleppunternehmen übergeben. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Gegen 3:00 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte des LZ 1, der Rettungsdienst und der Notarzt aus Werne, mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei sowie der Suchhubschrauber. Die Selmer Landstraße war für die Zeit der Rettungs-Such- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

