POL-EN: Hattingen - Diebstahl aus Pkw

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 30.12.2016, 13.00 Uhr bis 01.01.2017, 18.00 Uhr schlugen unbekannte Täter auf der August-Bebel-Straße und der Straße, Am Hagen, an vier abgestellten Pkw der Marken Renault, Opel, VW und Audi jeweils eine Seitenscheibe ein. Sie entwendeten aus den Fahrzeugen zwei Taschen, einen Führerschein, eine Jacke, ein Mobiltelefon, eine Geldbörse und mehrere CD´s.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell