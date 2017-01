POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Reihenhaus

Gevelsberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Am 01.01.2017, zwischen 17.00 Uhr und 19.50 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Reihenhaus an der Straße Im Siepen ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schränke und Behältnisse, aus denen sie Bargeld und Schmuck entwenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell