POL-EN: Gevelsberg - Vorfahrt missachtet - Der Fahrer verletzt sich leicht.

Gevelsberg (ots) - Am 29.12.2016, gegen 19.45 Uhr, fuhr eine 50-jährige Gevelsbergerin mit einem Pkw VW Golf von einem Tankstellengelände auf die Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Hier stieß sie mit dem VW Passat eines 29-jährigen Gevelsbergers zusammen, welcher sich im fließenden Verkehr in Richtung Ennepetal befand. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell