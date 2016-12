POL-EN: Herdecke - Wohnungseinbruch scheitert

Herdecke (ots) - In der Zeit vom 13.12.2016, 12.00 Uhr, bis zum 21.12.2016, 14.45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Appelsiepen in Herdecke. Bislang unbekannte Täter versuchten im genannten Zeitraum ein Fenster aufzuhebeln, was nicht gelang.

Mögliche Hinweise oder Aussagen zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der Nummer 02332/91667000 entgegen.

