FF Goch: Einladung an die Medien: Tag der offenen Tür in Goch-Stadtmitte

Goch (ots) - Alle fünf Jahre laden die Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch zu einem Tag der offenen Tür in und an der Feuerwache am Höster Weg. Am 2. September ist es wieder soweit. Vorbereitet werden Informationen und Unterhaltung für die ganze Familie. Natürlich mit einer großen Fahrzeugschau, Aktionen für Kinder, dem Blaulicht Cup und vielem mehr.

Einzelheiten möchten wir gerne im Rahmen eines Pressegespräches am

Montag, den 14. August um 10.00 Uhr in den Räumen der Feuerwache Goch Höster Weg 16 47574 Goch

vorstellen. Hierzu laden wir die Vertreter der Medien herzlich ein. Für Rückfragen stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung.

