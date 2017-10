FW Lügde: Erfolgreiches Wochenende für die Jugendfeuerwehr

1 weiterer Medieninhalt

Lügde (ots) - Am vergangenen Wochenende stand ein großer Tag für die Gruppen der Jugendfeuerwehr Lügde an. In Gemeinschaft mit der Jugendfeuerwehr Bad Pyrmont fand die Jugendflammenabnahme 1 und 2 statt. Die Jugendflamme ist eines der ersten Abzeichen, das in einer Jugendfeuerwehrkarriere erzielt werden kann. An unterschiedlichen Stationen, auf einer Strecke von über 4 km von Bad Pyrmont nach Lügde, mussten die Mitglieder unterschiedliche Aufgaben durchführen. An den insgesamt 5 Stationen haben die Jugendlichen ihr Wissen unter Beweis gestellt. Für die Jugendflamme 1 galt: 3 Knoten und Stiche zu zeigen, erklären wie ein Unterflurhydrant durch ein Hinweisschild gefunden wird, die Funktion und Bezeichnungen eines Verteilers erklären, korrektes Ausrollen eines C-Schlauchs und anschließendem Kuppeln sowie einen Notruf mit Hilfe spezieller Übungstelefone abzusetzen. Die Jugendflamme 2 wiederum hatte folgende Aufgaben zu lösen: Fahrzeug- und Gerätekunde mit Erklärungen einzelner Armaturen, Setzen und Bedienen eines Unterflurhydranten, korrektes und sicheres Absichern einer Einsatzstelle, korrektes Ausrollen eines B-Schlauches und anschließendem Kuppeln sowie aufbauen eines provisorischen Wasserwerfers. Insgesamt 75 Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus Lügde und Bad Pyrmont haben die Jugendflamme 1 und 2 mit Bravur bestanden. Alle erhielten somit eine Urkunde und auf den Jahreshauptversammlungen der einzelnen Jugendgruppen werden die dazugehörigen Anstecker in einem feierlichen Rahmen an die Jugendlichen verliehen.

