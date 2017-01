POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: 49- Jähriger Pkw- Fahrer hat 2,11 Promille im Blut

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 17.01.2017, gegen 18:48 Uhr, konnte die Frankenthaler Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises einen 49- Jährigen aus Bürstadt in Worms aus dem Verkehr ziehen, der mit 2,11 Promille unterwegs war. Eine aufmerksame, 38- jährige Pkw- Fahrerin, stellte bereits in Bobenheim-Roxheim fest, dass der 49- Jährige mit seinem Pkw in deutlichen Schlangenlinien fuhr, verständigte die Polizei und fuhr ihm bis zu einer Tankstelle in Worms hinterher. Aufgrund dessen, dass der 49- Jährige die Tankstelle aufsuchte und seinen Schlüssel stecken ließ, konnte der 37- jährige Beifahrer der Zeugin den Schlüssel abziehen und auf das Eintreffen der Polizei warten. Dem 49- Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell