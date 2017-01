POL-PPKO: Porsche mit falschen Kennzeichen flüchtete vor Polizeikontrolle, Fußgänger wurde gefährdet

Koblenz (ots) - Auf der Eifelstraße in Koblenz wollten Beamte der Polizeiinspektion 2 einen Porsche Panamera überprüfen, der ihnen dort am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr aufgefallen war. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht über die L 127 durchquerte er die Ortslage Bubenheim und fuhr anschließend nach Mülheim-Kärlich ins Industriegebiet. Zwischen Bubenheim und Mülheim-Kärlich gefährdete er einen Fußgänger, der ein Fahrrad über die Kuppe zwischen Bubenheim und Mülheim-Kärlich schob. Der Porschefahrer fuhr so weit auf die Gegenfahrbahn, dass lediglich Glück eine Kollision mit dem Fußgänger verhinderte. Der stärker motorisierte Porsche wurde kurzzeitig aus den Augen verloren, jedoch nach kurzer Zeit ohne Kennzeichen auf dem Betriebsgelände einer ortsansässigen Firma festgestellt. Die Polizei sucht nun dringend die in der Nacht gefährdete Person, die zwischen Mühlheim-Kärlich und Bubenheim das Fahrrad schob, da in dieser Sache unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird. Ferner werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrer des Porsche Panamera zum Tatzeitpunkt machen können. Zur Tatzeit war der Pkw nicht zugelassen und bei Tatausführung waren Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Porsche gehören. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-103 2910.

