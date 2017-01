POL-PPKO: Pressemeldung für das Stadtgebiet Koblenz

Koblenz (ots) -

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Freitag zwischen 18.30 und 23.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ein am Fahrbahnrand aufgestelltes Verkehrszeichen in Immendorf in der Straße Kettengarten. Die Polizei Koblenz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0261-1030. Einbruch in Firmengebäude Am Freitag kam es in der Andernacher Straße zwischen 17.15 und 23.20 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma für Autoglasreparaturen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Rolltores Zutritt ins Gebäude. Hier wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0261-1030. Verhinderung einer größeren Schlägerei Am Freitag gegen 18.00 Uhr erhielt die Polizei Koblenz Kenntnis über eine bevorstehende Schlägerei mit Beteiligung von mehreren Gruppen von Jugendlichen im Innenstadtgebiet Koblenz. Im Bereich der Casinostraße und vor dem Schloss Koblenz konnten mehrere Gruppierungen von rund 40 verdächtigen Jugendlichen durch die Polizei festgestellt werden, die offensichtlich zum gesuchten Personenkreis gehörten. Nach erfolgter Personenkontrolle und entsprechender Ansprache durch die Polizeikräfte wurde den Jugendlichen ein Platzverweis erteilt. Im Bereich des Schlosses soll es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0261-1030.

