POL-PPKO: Diebstahl von Bluetooth Lautsprecherboxen

Betzdorf (ots) - Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: Dienstag, den 04.01.2017, 15:00 bis 15:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann entwendete in einem Elektronikmarkt zwei Bluetooth Lautsprecherboxen der Marke JBL. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen schlanken Mann mit dunklem, vollem Haar und heller Hautfarbe. Er trug zur Tatzeit eine schwarze, oberschenkellange Winterjacke, Bluejeans und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell