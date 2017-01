POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots) - Unfallort: 57518 Betzdorf, Oehndorfstr. Unfallzeit: Dienstag, 03.01.2017, gegen 00:00 Uhr

Am Vormittag des 04.01.2017 meldete die 47-jährige Geschädigte, dass in der Nacht ihr Pkw beschädigt wurde. Der Pkw sei in der Oehndorfstraße geparkt gewesen und ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer habe diesen beschädigt. Neben dem Pkw konnte ein roter Rückstrahler aufgefunden werden und hinter dem Scheibenwischer hatte ein Zeuge einen Zettel mit Hinweis auf den Unfallverursacher geklemmt. So konnte der 23-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser war beim Ausparken rückwärts mit dem geparkten Pkw kollidiert.

