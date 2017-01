POL-PPKO: 22-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Oberlahr (ots) - Am Dienstagmittag fiel Polizeibeamten in der Bahnhofstraße in Oberlahr ein mit 2 Personen besetzter Roller auf. Der 22 - jährige Rollerfahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Rahmen der der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Beweisanzeichen fest. Ein freiwilliger durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell