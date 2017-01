POL-PPKO: Einbruchsdiebstahl in/aus Wohnhaus

Kirchen (ots) - Am 30.12.2016, zwischen 13.00 und 22.00 Uhr gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus an der Schillerstraße und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Handtaschen der Marken Joop und Furla und zwei 50 britische Pfundnoten entwendet.

