POL-PPKO: Randalierer leistet Widerstand

Oberhonnefeld (ots) - In der Silvesternacht randalierte der ungebetene 54-Jährige Gast auf einer Feier in Oberhonnefeld. Er war erheblich alkoholisiert und aggressiv. Einem Platzverweis kam er nicht nach, so dass er letztendlich durch die eingesetzten Beamten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden musste. Hierbei leistete er Widerstand und beleidigte sie eingesetzten Beamten. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

