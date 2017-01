POL-PPKO: Pizza-Taxi beschädigt

Dierdorf (ots) - Noch am frühen Abend des 31.12.2016 beschädigte ein 44-Jähriger Mann in Dierdorf ein Pizza-Taxi, in dem er den Seitenspiegel mutwillig abschlug. Zudem beleidigte er den Fahrer des Fahrzeuges.

