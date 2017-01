POL-PPKO: Mülltonnenbrände

Horhausenund Dierdorf (ots) - In der Silvesternacht kam es in Horhausen und in Dierdorf jeweils zu einem Mülltonnenbrand durch herumfliegende Feuerwerkskörper. Die freiwilligen Feuerwehren konnten die Brände schnell löschen, so dass kein weiterer Schaden entstand.

