POL-PPKO: Versuchter Diebstahl aus PKW an der L257

Bonefeld (ots) - Am Freitagnachmittag im Zeitraum von 12:15 Uhr und 14:45 Uhr schlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines BMW Mini ein, welcher auf dem Wanderer-Parkplatz gegenüber der Reitsportanlage Birkenhof in Bonefeld abgestellt war. Es konnte keine Beute ergattert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell