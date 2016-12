POL-PPKO: Drogen bei Polizeikontrolle sichergestellt

Dierdorf (ots) - Am Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte in Dierdorf-Giershofen eine vierköpfige Personengruppe von Heranwachsenden. Hierbei stellten die Beamten Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien sicher. Die Ermittlungen ergaben, dass einer der Anwesenden unter Drogeneinfluss mit einem PKW zu der Kontrollörtlichkeit gefahren ist. Ihm wurde durch einen Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Bei einem Beschuldigten wurde zudem auf richterliche Anordnung die Wohnung durchsucht. Gegen die 4 Beschuldigten wird nun strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

