POL-PPKO: Leiter der Polizeiinspektion Bendorf, Erster Polizeihauptkommissar Burkhard Traut, in den Ruhestand verabschiedet

Bildunterschrift: v.l.n.r.: Polizeidirektor Thomas Fischbach, Leiter der PD Koblenz; EKHK Jürgen Niemczyk, stellvertretender Leiter der PI Bendorf; Frau Traut; EPHK Burkhard Traut; Polizeipräsident Wolfgang Fromm; Sascha Büch, Personalrat der Polizeidirektion Koblenz; Leitender Polizeidirektor Christoph Semmelrogge, Leiter der Abteilung ...

Koblenz (ots) - Am 29.12.2016 verabschiedete Polizeipräsident Wolfgang Fromm den Leiter der Polizeiinspektion Bendorf, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Burkhard Traut, in den wohlverdienten Ruhestand. Zur Polizei des Landes Rheinland Pfalz kam er im Jahre 1974. Der aus Rennerod stammende und in Höhr-Grenzhausen wohnende Traut durchlief viele polizeiliche Stationen, war Leiter der Polizeiwache Brodenbach, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neuwied und zuletzt mehr als 13 Jahre Leiter der Polizeiinspektion Bendorf. Fromm dankte Traut für sein dienstliches Engagement und Wirken und wünschte ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Seine offizielle Verabschiedung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

