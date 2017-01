POL-PDKO: Rauchentwicklung in der Helene-Pagès-Schule, 56154 Boppard-Buchenau, Buchenauer Straße 70

Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen, um 09:35 Uhr, wurde von Seiten der Helene-Pagès-Schule zunächst ein Rettungsfahrzeug des DRK über die Polizeiinspektion Boppard angefordert. Im Anschluss informierte die Integrierte Rettungsleitstelle Bad Kreuznach über einen Brand bzw. eine Rauchentwicklung in der besagten Schule. Demnach sei das Feuer bereits aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einem Klassenraum aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Rauchentwicklung kam. Der Brandherd wurde durch den Hausmeister mittels 2 Feuerlöschern gelöscht; ein Einschreiten der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. Bei dem Vorfall wurden 2 Menschen leicht verletzt (Schock / Rauchgasintoxikation). Die Ermittlungen und Spurensuche hinsichtlich der Brandursache dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell